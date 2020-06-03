​Россия и Турция будут вместе создавать вакцину от коронавируса

Турция и Россия будут вести совместную работу над созданием лекарства и вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Как передает Report, с таким утверждением выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

"Я провел переговоры с моим коллегой, министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Доктор Мурашко отметил, что они сами видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19. В ходе переговоров мы приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над созданием лекарств и вакцин", - написал Коджа на своей странице в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.