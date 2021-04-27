Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО

Россия и Таджикистан создают объединённую систему противовоздушной обороны.

Россия и Таджикистан создают объединённую систему противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо в Душанбе.

"Чтобы повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение", — сказал Шойгу.