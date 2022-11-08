Россия и США проведут переговоры по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ

Россия и США обсуждают возможность проведения в ближайшие недели заседания двусторонней консультативной комиссии по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Россия и США обсуждают возможность проведения в ближайшие недели заседания двусторонней консультативной комиссии по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Как передает Report, об этом сообщают "Коммерсантъ" и "Известия" со ссылкой на информированные источники.

"Контакты США и России в рамках СНВ-3 по этому вопросу продолжаются. Сейчас главный вопрос обсуждений - это определение состава консультативной комиссии. Если Вашингтон не создаст препоны, то встреча сторон для возобновления инспекций сможет состояться уже в ближайшее время", - заявил "Известиям" источник, знакомый с ситуацией.

Как уточнили собеседники "Коммерсанта", в качестве места проведения сессии консультативной комиссии стороны впервые рассматривают Ближневосточный регион. Ранее подобные встречи проводились в Женеве.

Напомним, что Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1 550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.