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Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС

Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС "Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на Международной космической станции (МКС).
В регионе
28 декабря 2023 г. 12:40
Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС

"Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

"В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя "Роскосмоса" и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно", - говорится в релизе.

В июле и декабре 2023 года Москва и Вашингтон подписали два дополнения к соглашению между "Роскосмосом" и NASA о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.

МКС - совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран мира.

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Версия на английском языке Russia, US extend cross-flight program to Int’l Space Station

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