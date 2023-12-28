Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС

"Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на Международной космической станции (МКС).

"Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

"В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя "Роскосмоса" и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно", - говорится в релизе.

В июле и декабре 2023 года Москва и Вашингтон подписали два дополнения к соглашению между "Роскосмосом" и NASA о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.

МКС - совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран мира.