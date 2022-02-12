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Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии

Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля.
В регионе
12 февраля 2022 г. 12:45
Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии

Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hindu со ссылкой на источники.

"На фоне растущей напряженности вокруг Украины США и Россия примут участие в крупнейших в истории Индии морских учениях, которые состоятся в конце этого месяца. Источники в министерстве обороны сообщили, что и Россия, и США подтвердили свое участие в учениях "Милан 2022", которые пройдут с 26 февраля по 4 марта", - сообщает издание.

Пока неясно, отправят ли США и Россия свои корабли или будут участвовать на уровне представителей флотов. Как сообщили собеседники издания, Индия пригласила на учения 46 стран, из которых более 35 подтвердили участие.

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