Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии

Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля.

Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hindu со ссылкой на источники.

"На фоне растущей напряженности вокруг Украины США и Россия примут участие в крупнейших в истории Индии морских учениях, которые состоятся в конце этого месяца. Источники в министерстве обороны сообщили, что и Россия, и США подтвердили свое участие в учениях "Милан 2022", которые пройдут с 26 февраля по 4 марта", - сообщает издание.

Пока неясно, отправят ли США и Россия свои корабли или будут участвовать на уровне представителей флотов. Как сообщили собеседники издания, Индия пригласила на учения 46 стран, из которых более 35 подтвердили участие.