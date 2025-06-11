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Россия и США начали переговоры по возвращению конфискованных объектов

Россия и США начали переговоры по возвращению конфискованных объектов Представители России и США начали вести переговоры о предоставлении доступа к шести фактически конфискованным объектам российской дипломатической собственности на американской территории.
В регионе
11 июня 2025 г. 08:57
Россия и США начали переговоры по возвращению конфискованных объектов

Представители России и США начали вести переговоры о предоставлении доступа к шести фактически конфискованным объектам российской дипломатической собственности на американской территории.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По его словам, уже запущен переговорный процесс, касающийся возвращения шести объектов дипломатической недвижимости. Они фактически были конфискованы властями США в 2016-2018 годах, уточнил Дарчиев.

Посол добавил, что американской стороне передана "дорожная карта" с обозначением реалистичных сроков и требованием предоставить представителям российской дипмиссии доступ на эти объекты для проведения инспекции и оценки нанесенного ущерба.

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Версия на английском языке Russia and US begin talks on return of confiscated properties
Версия на азербайджанском языке Rusiya ABŞ-la müsadirə edilmiş obyektlərin qaytarılmasına dair danışıqlara başlayıb

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