Россия и США начали переговоры по возвращению конфискованных объектов

Представители России и США начали вести переговоры о предоставлении доступа к шести фактически конфискованным объектам российской дипломатической собственности на американской территории.

Представители России и США начали вести переговоры о предоставлении доступа к шести фактически конфискованным объектам российской дипломатической собственности на американской территории.

Как передает Report , об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По его словам, уже запущен переговорный процесс, касающийся возвращения шести объектов дипломатической недвижимости. Они фактически были конфискованы властями США в 2016-2018 годах, уточнил Дарчиев.

Посол добавил, что американской стороне передана "дорожная карта" с обозначением реалистичных сроков и требованием предоставить представителям российской дипмиссии доступ на эти объекты для проведения инспекции и оценки нанесенного ущерба.