​Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия на данный момент не сотрудничает с НАТО ни в одной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

"Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью", - сообщил дипломат. По его словам, инициатором приостановки контактов стал Североатлантический альянс.

Грушко добавил, что в НАТО нет плана по выходу из сложившегося в отношениях кризиса.

Между тем Москва надеется, что военного конфликта с блоком удастся избежать. "Это была бы катастрофа для всего человечества", - подчеркнул дипломат. Он также выразил обеспокоенность тем, что военные расходы альянса превышают российские в 22 раза.