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Россия и Китай подписали контракт на поставку газа

Россия и Китай подписали контракт на поставку газа "Газпром" и CNPC подписали долгосрочный договор купли - продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту
В регионе
4 февраля 2022 г. 13:12
Россия и Китай подписали контракт на поставку газа

"Газпром" и CNPC подписали долгосрочный договор купли - продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту

Как передает Report, об этом говорится в сообщении "Газпром".

Объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится в совокупности до 48 млрд кубометров в год.

12.14

Российские нефтяные компании подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

"К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год", - сказал Путин.

По словам Путина, отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, страны поддерживают развитие друг друга.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели, действительно, беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии", - заявил Путин.

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