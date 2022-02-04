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Россия и Китай могут подписать новый контракт на поставку газа

Россия и Китай могут подписать новый контракт на поставку газа Российские нефтяные компании подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай.
В регионе
4 февраля 2022 г. 12:14
Россия и Китай могут подписать новый контракт на поставку газа

Российские нефтяные компании подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

"К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год", - сказал Путин.

По словам Путина, отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, страны поддерживают развитие друг друга.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели, действительно, беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии", - заявил Путин.

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Версия на английском языке Russia, China may sign new gas supply agreement

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