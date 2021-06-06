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Россия и Иран подпишут соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов

Россия и Иран подпишут соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов Министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан прибывает в воскресенье в Москву для подписания соглашения об отмене индивидуальных виз для туристов, путешествующих группой.
В регионе
6 июня 2021 г. 12:45
Россия и Иран подпишут соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов

Министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан прибывает в воскресенье в Москву для подписания соглашения об отмене индивидуальных виз для туристов, путешествующих группой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье посол Ирана в РФ Казем Джалали на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Москву для подписания соглашения об отмене виз для туристов, путешествующих группой, прибудет министр туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгар Мунесан", - написал он.

По словам дипломата, согласно соглашению, туристы из обеих стран смогут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные компании, при этом на всю группу будет выдаваться одна виза.

Джалали подчеркнул, что туризм является надежным залогом развития ирано-российских отношений.

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Версия на английском языке Russia, Iran to abolish individual visas for tourist groups
Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran turistlərə viza verilməsini qarşılıqlı sadələşdirir

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