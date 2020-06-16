Россия и Иран подпишут декларацию о повышении роли межправа

"Торгово-экономические связи между нашими странами энергично развиваются, несмотря на односторонние санкции и фобии, которые раздувают США. Мы договорились прилагать совместные усилия в интересах сохранения стабильного роста товарооборота, отметили хорошие темпы продвижения по конкретным проектам, которые были согласованы или намечены в ходе очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы приветствуем интерес иранских регионов к расширению сотрудничества с Российской Федерацией и будем этот интерес всячески поощрять". Как передает российское бюро Report, об этом во время пресс-конференции глав МИД России и Ирана заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

"Мы дали положительную оценку взаимодействию, которое развивается между Ираном и Евразийским экономическим союзом. У нас совпадающие или весьма близкие позиции по ключевым глобальным проблемам", - сказал он.

Лавров заявил, что они детально обсудили ситуацию по урегулированию Иранской ядерной программы и отметили важность сохранения этого соглашения, которое остается важным фактором поддержания международной безопасности.

Говоря о Сирийском урегулировании, министры подтвердили безальтернативность достигнутых в Астанинском формате договоренностей: "Мы обсудили задачи стабилизации обстановки на земле, задачи постконфликтного восстановления Сирии и задачи содействия возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц и оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению".

Также Сергей Лавров отметил, что сегодня будет подписан важный документ - декларация Российской Федерации и Исламской Республики Иран о повышении роли международного права:

"Считаем его очень актуальным, учитывая попытки некоторых стран продвигать ущербную концепцию миропорядка, основанного на практике, которая подрывает принципы справедливости и взаимоуважения, положенные нашими предшественниками в основу народного права и устава ООН".

"В целом, я считаю, что наши переговоры были весьма своевременными, благодарю моего коллегу и друга за то, что принял наше приглашение", - заключил Сергей Лавров.