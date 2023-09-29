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Россия и Иран намерены подписать в ноябре меморандум о сотрудничестве между ОЭЗ

Россия и Иран намерены подписать в ноябре меморандум о сотрудничестве между ОЭЗ Россия и Иран могут подписать в ноябре 2023 года меморандум о сотрудничестве между особыми экономическими зонами (ОЭЗ).
В регионе
29 сентября 2023 г. 19:18
Россия и Иран намерены подписать в ноябре меморандум о сотрудничестве между ОЭЗ

Россия и Иран могут подписать в ноябре 2023 года меморандум о сотрудничестве между особыми экономическими зонами (ОЭЗ).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития (МЭР) РФ по итогам встречи замглавы МЭР Дмитрия Вахрукова и советника президента Исламской Республики - секретаря Высшего совета свободной торговли, промышленности и особых экономических зон Ирана Абдола Малеки Ходжаталлаха.

"Участники договорились о подписании в ноябре этого года меморандума о сотрудничестве особых экономических зон России и Ирана, который будет направлен на расширение связей между ОЭЗ для осуществления производственного, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - отметили в российском министерстве.

В МЭР добавили, что меморандум носит общий характер, поэтому часть вопросов надо будет оставить для документов, которые будут подписываться в развитие меморандума.

Вахруков также напомнил иранским коллегам о создании в России союза "Технологии и логистика", пригласив к сотрудничеству. Союз создавался в продолжение достигнутой договоренности о партнерстве особых экономических зон прикаспийских государств.

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