Россия и Иран начнут строить ж/д участок маршрута Север - Юг в 2024 году

Россия и Иран через год могут начать строительство последнего железнодорожного участка транспортного маршрута Север - Юг. В перспективе его пропускная способность может быть увеличена до 30-60 млн тонн, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия и Иран через год могут начать строительство последнего железнодорожного участка транспортного маршрута Север - Юг. В перспективе его пропускная способность может быть увеличена до 30-60 млн тонн, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшее время начнутся проектные работы. Думаю, через год уже начнется непосредственно стройка", - сказал он. По словам Новака, компании РФ проявили интерес к маршруту и готовы обеспечить рост грузооборота по этому ж/д направлению до 15 млн тонн в год к 2030 году.

"Сегодня достигли договоренностей о реализации западного маршрута мощностью 15 млн тонн до 2030 года. Безусловно, мощности этого транспортного коридора потенциально будут расширяться, это могут быть и 30, и 60 млн тонн, поскольку товарооборот будет только расти, соединяя западные части евразийского континента с восточной частью, создавая возможность альтернативных транспортных коридоров", - отметил вице-премьер.