Россия и Иран начинают совместные военные учения на Каспии

Россия и Иран начинают совместные военные учения на Каспии

Военно-морские силы России и Ирана сегодня начинают совместные морские спасательные учения "Каспийское море-2025" (CASAREX 2025).

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, российский военный корабль уже вошел в общую зону проведения совместных учений.

По имеющейся информации, российское судно "SB738" было встречено подразделениями Военно-морских сил Ирана. Это судно является частью Каспийской флотилии ВМФ России.

Согласно официальным данным, учения стартуют 21 июля в акватории Каспийского моря и продлятся три дня. Мероприятие проходит на базе северного флота ВМС Ирана под девизом "Вместе за безопасное и надежное Каспийское море".