Новак: Россия и Иран начали переговоры о проведении электросети через Азербайджан и Армению

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Россия и Иран ведут переговоры о проведении электросети между странами через территории Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Он также сообщил, что Россия и Иран достигли соглашения о создании тепловой электростанции мощностью 1,4 тыс. МВт.

17 января глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано сообщил о выполнении Ираном требований, которые были необходимы для имплементации соглашения по атому, после чего власти ЕС объявили о полном, а США – о частичном снятии санкций с Тегерана.

14 июля прошлого года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Германия, Франция, Китай, Великобритания) достигли исторического соглашения по атому после 10 лет переговоров.