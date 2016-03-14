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    Новак: Россия и Иран начали переговоры о проведении электросети через Азербайджан и Армению

    Россия и Иран достигли соглашения о создании тепловой электростанции мощностью 1,4 тыс. МВт

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Россия и Иран ведут переговоры о проведении электросети между странами через территории Азербайджана и Армении. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

    Он также сообщил, что Россия и Иран достигли соглашения о создании тепловой электростанции мощностью 1,4 тыс. МВт.

    17 января глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано сообщил о выполнении Ираном требований, которые были необходимы для имплементации соглашения по атому, после чего власти ЕС объявили о полном, а США – о частичном снятии санкций с Тегерана.

    14 июля прошлого года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Германия, Франция, Китай, Великобритания) достигли исторического соглашения по атому после 10 лет переговоров. 

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