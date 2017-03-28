Россия и Иран готовы расширить сотрудничество на Южном Кавказе

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Россия и Иран заявили о готовности к расширению сотрудничества в Центральной Азии и Южном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, принятом по итогам переговоров.

"В целях упрочения мира и стабильности в Центральной Азии и в Закавказье стороны заявили о своей готовности к расширению сотрудничества в этих регионах в политической, экономической и других областях, а также о готовности к взаимодействию в многосторонних форматах с участием государств этих регионов", - говорится в документе.

Отмечается, что Россия также подтвердила поддержку заявки Ирана на получение статуса государства-члена ШОС и выступила за скорейшее рассмотрение этой заявки.