Министр энергетики: Россия и Иран готовы инвестировать в совместные проекты 35-40 млрд. долларов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Иран и Россия намерены инвестировать в совместные проекты 35-40 млрд. долларов в среднесрочной перспективе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

"На мой взгляд, в рамках всех договоренностей и обсуждений, которые состоялись вчера, мы вышли на некий перечень проектов общей стоимостью порядка 35-40 млрд. долларов. Естественно это не за один год, а в течение какого-то среднесрочного периода, потому что есть проекты долгосрочного характера", — сообщил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"35-40 млрд. долларов - это тот объем, который реален для того, чтобы в ближайшее время уже были подписаны контракты", — добавил он.