 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр энергетики: Россия и Иран готовы инвестировать в совместные проекты 35-40 млрд. долларов

    Это тот объем, который реален для того, чтобы в ближайшее время уже были подписаны контракты

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Иран и Россия намерены инвестировать в совместные проекты 35-40 млрд. долларов в среднесрочной перспективе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

    "На мой взгляд, в рамках всех договоренностей и обсуждений, которые состоялись вчера, мы вышли на некий перечень проектов общей стоимостью порядка 35-40 млрд. долларов. Естественно это не за один год, а в течение какого-то среднесрочного периода, потому что есть проекты долгосрочного характера", — сообщил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

    "35-40 млрд.  долларов -  это тот объем, который реален для того, чтобы в ближайшее время уже были подписаны контракты", — добавил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi