Россия и Иран планируют создать единый центр для борьбы с ЧС

Баку. 9 декабря. REOPORT.AZ/ МЧС России и МВД Ирана предложат аналогичным структурам прикаспийских стран создать единый межгосударственный центр управления и координации для совместной работы с чрезвычайными ситуациями в регионе. Как сообщает Report со ccылкой на российские СМИ, подобное решение было озвучено главой МЧС России Владимиром Пучковым и главой МВД Ирана Абдулой Реза Рахмани Фазли в ходе рабочей встречи в Москве 8 декабря.

По словам иранского министра, это стало бы логичным продолжением тех договоренностей о сотрудничестве, которые были достигнуты главами прикаспийских государств на саммите в Астрахани.

"Я хотел бы предложить развивать наше сотрудничество в рамках пяти прикаспийских государств. Чтобы это была отдельная структура, которая занималась бы нашим пятисторонним сотрудничеством, вопросом загрязнения Каспийского моря, совместными учениями по управлению кризисными ситуациями и т.д." — предложил министр.

Одной из первых задач, которые будут поставлены перед единой структурой, станет разработка межгосударственных нормативных актов, которые позволят экстренным службам стран-участниц оказывать помощь коллегам на сопредельных территориях без излишних проволочек на границе.

