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    Россия и Иран планируют создать единый центр для борьбы с ЧС

    Единый центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями может быть создан в рамках пяти прикаспийских стран

    Баку. 9 декабря. REOPORT.AZ/ МЧС России и МВД Ирана предложат  аналогичным структурам прикаспийских стран  создать единый межгосударственный  центр управления и координации для совместной работы с чрезвычайными ситуациями в регионе. Как сообщает Report со ccылкой на российские СМИ, подобное решение  было озвучено главой МЧС России Владимиром Пучковым и главой МВД Ирана Абдулой Реза Рахмани Фазли в ходе рабочей встречи в Москве 8 декабря. 

    По словам иранского министра, это стало бы логичным продолжением тех договоренностей о сотрудничестве, которые были достигнуты главами прикаспийских государств на саммите в Астрахани. 

    "Я хотел бы предложить развивать наше сотрудничество в рамках пяти прикаспийских государств. Чтобы это была отдельная структура, которая занималась бы нашим пятисторонним сотрудничеством, вопросом загрязнения Каспийского моря, совместными учениями по управлению кризисными ситуациями и т.д." — предложил министр.

    Одной из первых задач, которые будут поставлены перед единой структурой, станет разработка межгосударственных нормативных актов, которые позволят экстренным службам стран-участниц оказывать помощь коллегам на сопредельных территориях без излишних проволочек на границе.

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