Россия и Франция тайно выслали дипломатов

Предполагается, что факт высылки дипломатов был скрыт, чтобы не усложнять и так напряженные отношения между Россией и Францией

Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату в конце 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Les Echos.

Издание утверждает, что сотрудника экономического отдела посольства России в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Россия применила зеркальные меры и выслала дипломата из экономического отдела посольства Франции в Москве.

МИД России и посольство Франции в Москве не стали комментировать газете эту информацию.

Эксперты в беседе с Les Echos предположили, что факт высылки дипломатов был скрыт, чтобы не усложнять и так напряженные отношения между Россией и Францией.