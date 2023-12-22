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Россия и Армения создали оперативные каналы связи по вопросам работы СМИ

Россия и Армения создали оперативные каналы связи по вопросам работы СМИ Россия и Армения создали оперативные каналы связи по вопросам работы средств массовой информации на территории друг друга.
В регионе
22 декабря 2023 г. 10:28
Россия и Армения создали оперативные каналы связи по вопросам работы СМИ

Россия и Армения создали оперативные каналы связи по вопросам работы средств массовой информации на территории друг друга.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Между нашими странами действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций от 30 декабря 2020 года, и именно в его рамках 14 декабря Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство высокотехнологической промышленности Республики Армения провели двусторонние консультации. В ходе переговоров российская делегация выслушала аргументы своих армянских коллег и приняла к сведению их обеспокоенности. Важно, что в ходе консультаций стороны согласовали создание оперативных каналов связи для разрешения возможных разногласий в духе дружественных отношений между нашими странами", - отметил он.

В конце октября в МИД Армении сообщили, что в передаче на российском Первом канале "были озвучены оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения". В МИД республики был приглашен посол РФ. 25 октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян выступил с утверждением, что российские телеканалы, вещающие в Армении, якобы допустили определенные нарушения. Позднее об этом также заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan operativ kommunikasiya kanalları yaradıblar

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