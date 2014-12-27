Россия и Армения создадут центр реагирования для предупреждения и ликвидации ЧС на Кавказе

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и Арменией о создании российско-армянского центра гуманитарного реагирования. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, документ подготовлен МЧС России в рамках мероприятий по двустороннему сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

МЧС России поручено с участием МИД РФ провести переговоры с армянской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение. Центр будет взаимодействовать с профильными структурами ООН, Европейского союза и другими международными организациями.

На Центр возлагаются задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая тушение пожаров, поддержке поисково-спасательных операций, гуманитарному разминированию, доставке гуманитарной помощи, повышению квалификации персонала национальных служб и реализации других востребованных в регионе вопросов защиты населения и территорий.

В состав сил и средств Центра планируется включить авиационную группировку, поисково-спасательные и другие специализированные формирования по согласованию сторон.