Россия и Армения имеют обязательства по взаимодействию в вопросе повышения стабильности на Южном Кавказе

Россия и Армения имеют обязательства по взаимодействию в вопросах повышения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в заявлении посольства РФ в Армении по случаю годовщины подписания "Большого договора".
В заявлении отмечается, что Россия и Армения укрепляют сотрудничество в политической, экономической, военной, научной, культурной и других областях.
29 августа исполняется 27-летие со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией.