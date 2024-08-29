Россия и Армения имеют обязательства по взаимодействию в вопросе повышения стабильности на Южном Кавказе

Россия и Армения обязались взаимодействовать в деле повышения стабильности и безопасности как в регионе Южного Кавказа, так и во всем мире.

Россия и Армения имеют обязательства по взаимодействию в вопросах повышения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в заявлении посольства РФ в Армении по случаю годовщины подписания "Большого договора".

В заявлении отмечается, что Россия и Армения укрепляют сотрудничество в политической, экономической, военной, научной, культурной и других областях.

29 августа исполняется 27-летие со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией.