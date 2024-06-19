Россия готовит в Генассамблее ООН резолюцию по борьбе с неоколониализмом

Россия готовит вместе с партнерами в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по противодействию неоколониализму, эта тема все чаще звучит на переговорах на высоком уровне.

Россия готовит вместе с партнерами в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по противодействию неоколониализму, эта тема все чаще звучит на переговорах на высоком уровне.

Как передает Report, об этом заявили ТАСС в МИД РФ по итогам состоявшегося во Владивостоке форума "Движение за свободу наций!".

"Сегодня ведется работа с единомышленниками над проектом резолюции в Генассамблее ООН. Кроме того, эта тематика все чаще звучит и в переговорах на высоком уровне, - отметили в дипведомстве. - Тема борьбы с неоколониализмом становится одной из ведущих проблематик".

Организованное "Единой Россией" заседание постоянного комитета "Движения за свободу наций!" состоялось в рамках международного межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" в формате "БРИКС и страны-партнеры".

"Тема борьбы с неоколониализмом встретила понимание и заинтересованность у стран мирового большинства, - обратили внимание в министерстве. - По-другому и не может быть в современных мировых реалиях. Более 30 стран приняли участие международном межпартийном форуме "Мировое большинство за многополярный мир" в формате "БРИКС и страны-партнеры".