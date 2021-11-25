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Армения просила Россию о посредничестве в налаживании отношений с Турцией

Армения просила Россию о посредничестве в налаживании отношений с Турцией Армения обращалась к России за содействием в посредничестве для нормализации отношений с Анкарой.
В регионе
25 ноября 2021 г. 15:42
Армения просила Россию о посредничестве в налаживании отношений с Турцией

Армения обращалась к России за содействием в посредничестве для нормализации отношений с Анкарой.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Я могу подтвердить, что Армения обращалась к России за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой. Россия заинтересована и прилагала усилия к нормализации армяно-турецких отношений. Наша страна готова всячески и дальше этому содействовать.

Запуск данного процесса несомненно способствовала бы оздоровлению общей ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства и доверия, что сейчас актуально", - заявила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasında Rusiyadan vasitəçi olmağı xahiş edib
Версия на английском языке Armenia asks Russia to mediate normalization of ties with Turkey

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