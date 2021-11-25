Армения просила Россию о посредничестве в налаживании отношений с Турцией

Армения обращалась к России за содействием в посредничестве для нормализации отношений с Анкарой.
Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.
"Я могу подтвердить, что Армения обращалась к России за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой. Россия заинтересована и прилагала усилия к нормализации армяно-турецких отношений. Наша страна готова всячески и дальше этому содействовать.
Запуск данного процесса несомненно способствовала бы оздоровлению общей ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства и доверия, что сейчас актуально", - заявила Захарова.