Армения просила Россию о посредничестве в налаживании отношений с Турцией

Армения обращалась к России за содействием в посредничестве для нормализации отношений с Анкарой.

Армения обращалась к России за содействием в посредничестве для нормализации отношений с Анкарой.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Я могу подтвердить, что Армения обращалась к России за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой. Россия заинтересована и прилагала усилия к нормализации армяно-турецких отношений. Наша страна готова всячески и дальше этому содействовать.

Запуск данного процесса несомненно способствовала бы оздоровлению общей ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства и доверия, что сейчас актуально", - заявила Захарова.