Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Баку и Еревана

Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в материалах к визиту российского лидера в Баку.

Отмечается, что "ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов".

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что 18–19 августа президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан.