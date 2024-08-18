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Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Баку и Еревана

Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Баку и Еревана Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении.
В регионе
18 августа 2024 г. 15:04
Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Баку и Еревана

Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в материалах к визиту российского лидера в Баку.

Отмечается, что "ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов".

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что 18–19 августа президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasına dəstəyini davam etdirməyə hazırdır

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