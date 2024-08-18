Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Баку и Еревана

Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении.
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Отмечается, что "ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов".
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что 18–19 августа президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан.