Россия экстрадирует в Иран шестерых заключенных

Россия экстрадирует в Тегеран шестерых содержащихся в российских тюрьмах заключенных.

Россия экстрадирует в Тегеран шестерых содержащихся в российских тюрьмах заключенных.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель судебной власти Ирана Масуда Сатейши.

"Шестеро из иранцев, содержащихся под стражей в России, будут вскоре экстрадированы, а экстрадиция еще шести заключенных находится на стадии рассмотрения", - сказал он. По каким статьям были осуждены иранцы в России не уточняется.

В Иране отметили, что договоренности о экстрадиции были достигнуты во время визита в ИРИ генпрокурора РФ Игоря Краснова. В результате поездки был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве прокуратур двух стран.