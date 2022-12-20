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Россия экстрадирует в Иран шестерых заключенных

Россия экстрадирует в Иран шестерых заключенных Россия экстрадирует в Тегеран шестерых содержащихся в российских тюрьмах заключенных.
В регионе
20 декабря 2022 г. 15:21
Россия экстрадирует в Иран шестерых заключенных

Россия экстрадирует в Тегеран шестерых содержащихся в российских тюрьмах заключенных.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель судебной власти Ирана Масуда Сатейши.

"Шестеро из иранцев, содержащихся под стражей в России, будут вскоре экстрадированы, а экстрадиция еще шести заключенных находится на стадии рассмотрения", - сказал он. По каким статьям были осуждены иранцы в России не уточняется.

В Иране отметили, что договоренности о экстрадиции были достигнуты во время визита в ИРИ генпрокурора РФ Игоря Краснова. В результате поездки был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве прокуратур двух стран.

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Версия на английском языке Russia to extradite six prisoners to Iran

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