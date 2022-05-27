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Россия: Эффективность совместных с Азербайджаном мер по борьбе с браконьерством возросла

Россия: Эффективность совместных с Азербайджаном мер по борьбе с браконьерством возросла Повысилась эффективность мер по предупреждению браконьерства (незаконной охоты) в бассейне Каспийского моря. В ходе совместных операций России с пограничными ведомствами Азербайджана и Казахстана задержано более 1500 браконьеров, нарушивших требования при
В регионе
27 мая 2022 г. 08:48
Россия: Эффективность совместных с Азербайджаном мер по борьбе с браконьерством возросла

Повысилась эффективность мер по предупреждению браконьерства (незаконной охоты) в бассейне Каспийского моря. В ходе совместных операций России с пограничными ведомствами Азербайджана и Казахстана задержано более 1 500 браконьеров, нарушивших требования природоохранного законодательства, изъято 60 маломерных судов и 54 км рыболовных сетей.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), начальник Пограничной службы, генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил, что в результате принятых мер остановлен незаконный оборот около 1,5 тонны осетровых рыб. В естественные места обитания выпущено около 1 200 осетровых рыб.

По словам Владимира Кулишова, правительство России усиливает контроль государственного рыболовства. В 2021 году доля контролируемых объемов производства превысила 70%. В ходе контрольно-досмотровых мероприятий выявлено более 6 000 нарушений законодательства Российской Федерации и международных договоров в области рыболовства, задержано 583 различных судна, в том числе три, под иностранными флагами. Изъято более 1 000 тонн продукции нелегального рыболовства, ущерб от правонарушителей составил около 660 миллионов рублей.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya: Azərbaycanla birgə brakonyerlik əleyhinə tədbirlərin səmərəsi artıb

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