Россия дополнительно внесла 121 гражданина Австралии в санкционный список

Россия в качестве ответа расширила список граждан Австралии, на которых распространяются персональные санкции.

Россия в качестве ответа расширила список граждан Австралии, на которых распространяются персональные санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

"В российский стоп-лист дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня. Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в том числе РФ на бессрочной основе закрывает въезд заместителям министра обороны, командующим ВВС и ВМС Австралии.