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Россия дополнительно внесла 121 гражданина Австралии в санкционный список

Россия дополнительно внесла 121 гражданина Австралии в санкционный список Россия в качестве ответа расширила список граждан Австралии, на которых распространяются персональные санкции.
В регионе
16 июня 2022 г. 15:50
Россия дополнительно внесла 121 гражданина Австралии в санкционный список

Россия в качестве ответа расширила список граждан Австралии, на которых распространяются персональные санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

"В российский стоп-лист дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня. Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в том числе РФ на бессрочной основе закрывает въезд заместителям министра обороны, командующим ВВС и ВМС Австралии.

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