Минниханов: Россия должна более активно использовать сотрудничество с ОИС

Казань. 15 июня. REPORT.AZ/ "Россия должна более активно использовать сотрудничество с Организацией исламского сотрудничества (ОИС)".

Как сообщает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Минниханов на деловом завтраке, посвященном открытию VII Международного экономического саммита России и стран ОИС -Kazan Summit-2015.

Р.Минниханов заявил, что чувствует поддержку стран ОИС и Исламского банка развития (ИБР) и считает важным активизацию сотрудничества между Россией и этой организацией.

В свою очередь президент группы Исламского банка развития (ИБР) Ахмед Мохаммед Али Аль-Мадани отметил, что Исламский банк развития уже на протяжении многих лет осуществляет сотрудничество с Россией, особенно с Татарстаном. Он подчеркнул, что Татарстан известен как толерантная республика, где можно применить все возможности исламского банкинга.

Ежегодный Международный экономический саммит России и стран ОИС -Kazan Summit-2015 проходит 15-16 июня в Казани.

Kazan Summit – главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. С 2010 года главным организатором Kazan Summit является Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund). Ежегодный Международный экономический саммит России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и правительства Республики Татарстан.