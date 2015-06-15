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    Минниханов: Россия должна более активно использовать сотрудничество с ОИС

    VII Международный экономический саммит России и стран ОИС проходит 15-16 июня в Казани

    Казань. 15 июня. REPORT.AZ/ "Россия должна более активно использовать сотрудничество с Организацией исламского сотрудничества (ОИС)". 

    Как сообщает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Минниханов на деловом завтраке, посвященном открытию VII Международного экономического саммита России и стран ОИС -Kazan Summit-2015.

    Р.Минниханов заявил, что чувствует поддержку стран ОИС и Исламского банка развития (ИБР) и считает важным активизацию сотрудничества между Россией и этой организацией. 

    В свою очередь президент группы Исламского банка развития (ИБР) Ахмед Мохаммед Али Аль-Мадани отметил, что Исламский банк развития уже на протяжении многих лет  осуществляет сотрудничество с Россией, особенно с Татарстаном. Он подчеркнул, что Татарстан известен как толерантная республика, где можно применить все возможности исламского банкинга.

    Ежегодный Международный экономический саммит России и стран ОИС -Kazan Summit-2015 проходит 15-16 июня в Казани.

    Kazan Summit – главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. С 2010 года главным организатором Kazan Summit является Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund). Ежегодный Международный экономический саммит России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и правительства Республики Татарстан. 

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