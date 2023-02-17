Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Правительство России приняло решение о денонсации соглашения касательно работы консульства Чехии в Екатеринбурге.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
С инициативой денонсации соглашения ранее выступил МИД России.
"Принять предложение МИД России о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Чешской Республики об учреждении генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами", - говорится в документе.
Отметим, что 24 февраля прошлого года Чехия закрыла свои генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Тогда же в Чехии приняли решение о закрытии российских консульств в Брно и Карловых Варах.