Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Правительство России приняло решение о денонсации соглашения касательно работы консульства Чехии в Екатеринбурге.

Правительство России приняло решение о денонсации соглашения касательно работы консульства Чехии в Екатеринбурге.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

С инициативой денонсации соглашения ранее выступил МИД России.

"Принять предложение МИД России о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Чешской Республики об учреждении генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами", - говорится в документе.

Отметим, что 24 февраля прошлого года Чехия закрыла свои генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Тогда же в Чехии приняли решение о закрытии российских консульств в Брно и Карловых Варах.