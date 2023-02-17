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Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге Правительство России приняло решение о денонсации соглашения касательно работы консульства Чехии в Екатеринбурге.
В регионе
17 февраля 2023 г. 17:10
Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Правительство России приняло решение о денонсации соглашения касательно работы консульства Чехии в Екатеринбурге.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

С инициативой денонсации соглашения ранее выступил МИД России.

"Принять предложение МИД России о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Чешской Республики об учреждении генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами", - говорится в документе.

Отметим, что 24 февраля прошлого года Чехия закрыла свои генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Тогда же в Чехии приняли решение о закрытии российских консульств в Брно и Карловых Варах.

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