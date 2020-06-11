​Россия частично открывает границы

"В связи с поступившими в оперативный штаб правительства Российской Федерации многочисленными обращениями граждан и организаций, распоряжением правительства от 6 июня 2020 года расширены категории лиц, которым разрешается въезд в РФ, а также выезд из нее". Как передает российское бюро Report, об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня на официальном сайте МИД будет размещен материал по регулирующим порядок въезда в Россию и выезда за рубеж распоряжением правительства нашей страны", - сказала она.

Также она рассказала о том, как продвигается содействие возвращению российских граждан на родину: "За последнюю неделю было вывезено в совокупности более 3 000 человек. Общее число вернувшихся на родину граждан приближается к 34 тыс человек. Мероприятия по вывозу граждан за все это время не прекращались ни на минуту".