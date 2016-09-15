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    Россия будет председательствовать в СНГ в 2017 году

    На саммите в Бишкеке Владимир Путин изложит приоритеты российского председательства в содружестве

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Россия будет председательствовать в СНГ в будущем году в связи с отказом Молдовы. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на Интерфакс, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    "Россия будет председательствовать в органах Содружества, поскольку молдаване, чья очередь подходит в следующем году, отказались от председательства и по алфавиту теперь очередь за нами", - пояснил он.

    Ушаков добавил, что на начинающемся 16 сентября в Бишкеке саммите СНГ президент России Владимир Путин изложит приоритеты российского председательства в содружестве.

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