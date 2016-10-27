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    Россия будет модернизировать танки армии Армении

    Танки будут модернизироваться до уровня Т-72Б4, на котором выступали команды-участницы Танкового биатлона

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Армения и Россия начали масштабную программу модернизации основных боевых танков Т-72, состоящих на вооружении ВС Армении, сообщает Report со ссылкой на "Известия".

    Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что работы по совершенствованию уже начались. По его словам, точное количество модернизируемых боевых машин и сроки окончания работ не конкретизируются.

    Танки будут модернизироваться до уровня Т-72Б4, на котором выступали команды-участницы "Танкового биатлона".

    Издание отмечает, что основные работы будут выполняться в Армении, что позволит армянской стороне сделать их менее затратными, а значит, модернизировать больше танков.

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