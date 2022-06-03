Россия благодарна Турции за посредническую роль в урегулировании конфликта в Украине

"Мы всегда благодарны странам, политическим деятелям, главам государств, которые выступают за какую-то посредническую функцию, предлагают свои усилия. Мы благодарны в любой ситуации, за любое желание к мирному посредничеству. Особенно это приобретает знач

"Мы всегда благодарны странам, политическим деятелям, главам государств, которые выступают за какую-то посредническую функцию, предлагают свои усилия. Мы благодарны в любой ситуации, за любое желание к мирному посредничеству. Особенно это приобретает значимость на фоне того, сколько стран, наоборот, исповедуют вопреки собственным законам, традициям или продолжении своих традиций агрессивную риторику и отказываются от мирного хода урегулирования и от любых попыток дипломатических усилий".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя предложение президента Турции устроить в Стамбуле встречу Москвы, Киева и ООН.

Захарова также отметила, что любые помыслы о мирном посредничестве всегда дорогого стоят: "Мы всегда за подобные предложения благодарны. Но пока у меня нет никакой фактуры, чтобы даже в теоретическом плане рассуждать об этом".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций.