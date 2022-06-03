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Россия благодарна Турции за посредническую роль в урегулировании конфликта в Украине 

Россия благодарна Турции за посредническую роль в урегулировании конфликта в Украине  "Мы всегда благодарны странам, политическим деятелям, главам государств, которые выступают за какую-то посредническую функцию, предлагают свои усилия. Мы благодарны в любой ситуации, за любое желание к мирному посредничеству. Особенно это приобретает знач
В регионе
3 июня 2022 г. 15:04
Россия благодарна Турции за посредническую роль в урегулировании конфликта в Украине 

"Мы всегда благодарны странам, политическим деятелям, главам государств, которые выступают за какую-то посредническую функцию, предлагают свои усилия. Мы благодарны в любой ситуации, за любое желание к мирному посредничеству. Особенно это приобретает значимость на фоне того, сколько стран, наоборот, исповедуют вопреки собственным законам, традициям или продолжении своих традиций агрессивную риторику и отказываются от мирного хода урегулирования и от любых попыток дипломатических усилий".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя предложение президента Турции устроить в Стамбуле встречу Москвы, Киева и ООН.

Захарова также отметила, что любые помыслы о мирном посредничестве всегда дорогого стоят: "Мы всегда за подобные предложения благодарны. Но пока у меня нет никакой фактуры, чтобы даже в теоретическом плане рассуждать об этом".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций.

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