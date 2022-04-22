О нас
Аудио новости

Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы

Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы.
В регионе
22 апреля 2022 г. 08:55
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы

Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, церемония прошла в расположении министерства.

"Этот гуманитарный груз был отправлен на остров по решению правительства Российской Федерации ... таким образом мы продолжаем помогать кубинскому народу, который помимо пандемии COVID-19 вынужден противостоять нелегитимной и бесчеловечной блокаде США", — сказал российский посол Андрей Гуськов.

Судно с пшеницей прибыло на Кубу в первых числах февраля и почти месяц провело в водах вблизи острова, ожидая застрявшей из-за санкций против банков РФ оплаты фрахта.

"Произошедшее ясно показывает, что односторонние принудительные меры, принятые против России, так же, как и примененные против Кубы, наносят ущерб жизни простых людей, именно этого и добиваются авторы этих мер, но как мы видим в данном случае, односторонняя санкционная позиция бесперспективна перед лицом твердой воли наших стран к развитию отношений стратегического партнерства, основанных на прочном фундаменте дружбы и солидарности", - сказал глава российской дипмиссии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia donates almost 20,000 tons of wheat to Cuba

Экслюзивные новости

Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi