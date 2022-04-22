Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы

Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы.

Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , церемония прошла в расположении министерства.

"Этот гуманитарный груз был отправлен на остров по решению правительства Российской Федерации ... таким образом мы продолжаем помогать кубинскому народу, который помимо пандемии COVID-19 вынужден противостоять нелегитимной и бесчеловечной блокаде США", — сказал российский посол Андрей Гуськов.

Судно с пшеницей прибыло на Кубу в первых числах февраля и почти месяц провело в водах вблизи острова, ожидая застрявшей из-за санкций против банков РФ оплаты фрахта.

"Произошедшее ясно показывает, что односторонние принудительные меры, принятые против России, так же, как и примененные против Кубы, наносят ущерб жизни простых людей, именно этого и добиваются авторы этих мер, но как мы видим в данном случае, односторонняя санкционная позиция бесперспективна перед лицом твердой воли наших стран к развитию отношений стратегического партнерства, основанных на прочном фундаменте дружбы и солидарности", - сказал глава российской дипмиссии.