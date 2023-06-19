О нас

Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами

Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами Российская оккупационная армия в ночь на 19 июня атаковала Украину иранскими беспилотниками и ракетами. В восточных и южных областях объявили о воздушной тревоге
В регионе
19 июня 2023 г. 05:23
Россия атаковала Украину Шахедами и ракетами

Российская армия в ночь на 19 июня атаковала Украину иранскими беспилотниками и ракетами. В восточных и южных областях объявили о воздушной тревоге.

Как передает Report, об этом сообщает в Telegram Воздушных сил ВСУ.

В командовании Воздушных сил заявили о движении беспилотных летательных аппаратов в Северо-Западном направлении.

Впоследствии заявили о БПЛА "Шахед" в небе над Донецкой областью.

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Впоследствии о ракетной опасности сообщили в Одесской и Николаевской областях.

Об угрозе российской атаки баллистическими ракетами было объявлено и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Сообщили о пусках ракет с временно оккупированного Токмака Запорожской области.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu İran istehsalı olan PUA-larla Ukrayna ərazisinə hücum edib

Самое важное

Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
17 июня 2023 г. 14:02
Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
ФотоРустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
17 июня 2023 г. 13:46
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
17 июня 2023 г. 12:28
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
ФотоРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
17 июня 2023 г. 10:46
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
16 июня 2023 г. 16:23
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
16 июня 2023 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi