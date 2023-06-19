Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами

Российская оккупационная армия в ночь на 19 июня атаковала Украину иранскими беспилотниками и ракетами. В восточных и южных областях объявили о воздушной тревоге

Российская армия в ночь на 19 июня атаковала Украину иранскими беспилотниками и ракетами. В восточных и южных областях объявили о воздушной тревоге.

Как передает Report, об этом сообщает в Telegram Воздушных сил ВСУ.

В командовании Воздушных сил заявили о движении беспилотных летательных аппаратов в Северо-Западном направлении.

Впоследствии заявили о БПЛА "Шахед" в небе над Донецкой областью.

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Впоследствии о ракетной опасности сообщили в Одесской и Николаевской областях.

Об угрозе российской атаки баллистическими ракетами было объявлено и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Сообщили о пусках ракет с временно оккупированного Токмака Запорожской области.