Российской экономике не хватает почти 3 млн работников

Потребность российской экономики в рабочей силе во втором квартале этого года увеличилась на 10% и составила 2,7 млн человек.

Потребность российской экономики в рабочей силе во втором квартале этого года увеличилась на 10% и составила 2,7 млн человек.

Как передает Report , об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

"Наибольшая зависимость от нехватки работников по итогам первого полугодия сформировалась в строительном сегменте и компаниях, оказывающих услуги автомобильных грузоперевозок", — отмечается в материале.

Больше всего вакансий на рынке труда в сферах IT, строительстве и розничной торговле. Согласно статье, дефицит рабочих рук ведет к тому, что компании принимают меры для удержания специалистов, увеличивают зарплаты и расширяют границы найма, нанимая как молодежь, так и представителей старшего поколения.

На этом фоне экономический рост в РФ замедляется, отмечает газета.