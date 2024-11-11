О нас

Российской экономике не хватает почти 3 млн работников

Российской экономике не хватает почти 3 млн работников Потребность российской экономики в рабочей силе во втором квартале этого года увеличилась на 10% и составила 2,7 млн человек.
В регионе
11 ноября 2024 г. 06:13
Российской экономике не хватает почти 3 млн работников

Потребность российской экономики в рабочей силе во втором квартале этого года увеличилась на 10% и составила 2,7 млн человек.

Как передает Report, об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

"Наибольшая зависимость от нехватки работников по итогам первого полугодия сформировалась в строительном сегменте и компаниях, оказывающих услуги автомобильных грузоперевозок", — отмечается в материале.

Больше всего вакансий на рынке труда в сферах IT, строительстве и розничной торговле. Согласно статье, дефицит рабочих рук ведет к тому, что компании принимают меры для удержания специалистов, увеличивают зарплаты и расширяют границы найма, нанимая как молодежь, так и представителей старшего поколения.

На этом фоне экономический рост в РФ замедляется, отмечает газета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya iqtisadiyyatının 3 milyona yaxın işçiyə ehtiyacı var

Экслюзивные новости

Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi