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Российского депутата и его сына арестовали по подозрению в убийстве

Российского депутата и его сына арестовали по подозрению в убийстве Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году
В регионе
15 мая 2021 г. 16:04
Российского депутата и его сына арестовали по подозрению в убийстве

Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Появились новые подробности уголовного дела, возбужденного 20 сентября 2003 года четвертым Следственным управлением СК РФ по факту убийства в городе Артемовский Свердловской области гражданина Б. В результате проведенных следственных действий на территории Артемовского Свердловской области и поселка Красногвардейский - установлена причастность к совершению преступления депутата думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа", - сказал собеседник одного из агентств.

В отношении обвиняемых Березовский районный суд избрал меру пресечения, в соответствии с которой ближайшие два месяца злоумышленники проведут под стражей.

Геннадий Виноградов
Геннадий Виноградов
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