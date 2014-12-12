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    ​Российским чиновникам запретили иметь счета в зарубежных банках

    Запрет вступит в силу с 1 января 2015 года

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Государственная дума России запретила чиновникам иметь счета и хранить деньги в иностранных банках за пределами РФ.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, запрет касается всех государственных служащих, участвующих в подготовке решений, влияющих на суверенитет и национальную безопасность.

    Иметь счета в иностранных банках запрещается сотрудникам генеральной прокуратуры и Центробанка, руководству государственных корпораций и федеральным чиновникам, которых назначает президент, правительство и генпрокурор.

    Отмечается, что запрет вступит в силу с 1 января 2015 года.

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