Российский журналист: Оскорбительные высказывания "политолога" Карасева в адрес Азербайджана заслуживают решительного осуждения

Член Общественной палаты, журналист Дмитрий Киселев заявил, что оскорбительные высказывания "политолога" Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева никоим образом не представляют позицию Общественной палаты и заслуживают самого реши

Член Общественной палаты, журналист Дмитрий Киселев заявил, что оскорбительные высказывания "политолога" Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева никоим образом не представляют позицию Общественной палаты и заслуживают самого решительного осуждения.

Как сообщает Report, об этом Киселев заявил в интервью РИА Новости.

"Жаль, что в контексте оскорблений от Владимира Карасева возникла Общественная палата РФ. Владимир Карасев не является членом Общественной палаты. То есть, это обычная сетевая информационная падаль, которой хватает и в России, и в Азербайджане. Стоит ли ей питаться? Никого она здоровее не сделает", - сказал Киселев.

Он еще раз выразил соболезнования семьям всех погибших на рейсе AZAL J2-8243 Баку-Грозный, призвал дождаться результатов справедливого расследования и наказания виновных.

Киселев выразил надежду, что трагедия с самолетом AZAL не будет использована недоброжелателями против союзнических отношений России и Азербайджана.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.