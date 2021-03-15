Российский военный эксперт: Москва Еревану ничего не должна

Ходаренок: Сейчас немало таких сочинений, в которых излагаются откровенные фантазии, оторванные от жизни

В Армении вновь поставили любимую частью радикально настроенного общества пластинку о том, что Россия и Турция повинны во всех армянских бедах, в том числе и в поражении в войне. И сейчас, как пишет ереванское издание "Лрагир", "у Москвы не осталось больше средств, кроме как совместно с Турцией оккупировать Армению… Остается отмашка".

Как сообщает Report, известный российский военный обозреватель, полковник запаса, служивший в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Михаил Ходаренок прокомментировал для Caliber.Az такие заявления.

- Сейчас немало таких сочинений, в которых излагаются откровенные фантазии, оторванные от жизни.

- Кстати, в публикации приводилась ваша цитата. Мол, поражение армян в Карабахе «имеет негативную сторону: дискредитируется российское оружие, и это самое страшное в этой истории».

- Даже эта цитата вырвана из общего контекста. Я писал о том, что руководство Армении, пытаясь переложить вину (за поражение – ред.) на другую сторону, все время обвиняет российское оружие. То средства ПВО не те, то средства РЭБ (радиолокационной борьбы) не те, то "Искандеры" не те.

Что же касается утверждений о возможной оккупации Армении совместными усилиями российских и турецких вооруженных сил, то это, повторюсь, плод возбужденной фантазии армянского автора. Не понятно зачем все это нужно?

- Есть такая "всеармянская" партия "Сасна Црер". Ее активисты известны по совершенному в 2016 году теракту в Ереване, когда был захвачен полицейский участок, погибли сотрудники армянских правоохранительных органов. Так вот, эта политическая сила выпустила заявление, согласно которому Армения потерпела «позорное предательское поражение от российско-турецкого альянса»…

- … Так война же шла не с Россией и не с Турцией. Как объяснить эти заявления с логической точки зрения, я просто не знаю (смеется). Мы с вами как-то говорили о том, что для российской стороны важно сохранить хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. России было не с руки вмешиваться в 44-дневную войну на чьей-то стороне. Видимо, в некоторых армянских политических кругах, как обычно, преобладает точка зрения, согласно которой Россия должна решать все внешние и внутренние проблемы Армении. Но Москва Еревану, по большому счету, ничего не должна. Да, Армения союзник, в том числе и по ОДКБ. Но ввязываться в войну из-за Армении с кем бы то ни было? Это не входит в интересы Российской Федерации.

В свое время, в 80-х годах прошлого века, некоторые круги в Армении настойчиво боролись за независимость. И элита армянского общества была настроена прозападно. Ну вот, пришла независимость. И выясняется, что Армения – это небольшая страна с небольшим населением и небольшими военными и экономическими возможностями. А проблем очень много. Как их решать? Ясности, судя по всему, нет даже у первых лиц армянского государства.

Для того, чтобы содержать современную армию, укомплектованную современными образцами вооружений и военной техники, нужны немалые деньги. Где их может взять Армения, когда население этой республики меньше, чем количество людей, проживающих в одном административном округе Москвы? Вот и кипят страсти, в том числе и по Карабаху. Что делать дальше? Пусть в Армении сами себе зададут вопросы и про армянское руководство, и про независимость – насколько она поможет решить проблемы Армении.