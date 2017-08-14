Российский военнослужащий утонул в озере Гёйча

© ТАСС https://report.az/storage/news/ec3dec6407f45ba8f015fe3d84b59a2b/ceb13e97-9b37-4469-8ad4-1452eee46893_292.jpg

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Военнослужащий российской военной базы утонул в воскресенье в озере Гёйча, передает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

Советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян подтвердил, что спасатели уже извлекли из воды тело погибшего.

"Поступил сигнал о том, что в медицинский центр доставлено тело молодого человека 1997 года рождения, утонувшего в озере. Следствие выяснило, что пострадавший является военнослужащим-контрактником воинской части N РФ в Армении", - сообщила С. Трузян.

Российский военнослужащий находился в Гегаркуникской области вместе с тремя сослуживцами. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

СМИ сообщают, что погибший проживал в Ишимбайском районе Республики Башкортостан.