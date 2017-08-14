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    Российский военнослужащий утонул в озере Гёйча

    Спасатели уже извлекли из воды тело погибшего
    © ТАСС

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Военнослужащий российской военной базы утонул в воскресенье в озере Гёйча, передает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

    Советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян подтвердил, что спасатели уже извлекли из воды тело погибшего.

    "Поступил сигнал о том, что в медицинский центр доставлено тело молодого человека 1997 года рождения, утонувшего в озере. Следствие выяснило, что пострадавший является военнослужащим-контрактником воинской части N РФ в Армении", - сообщила С. Трузян.

    Российский военнослужащий находился в Гегаркуникской области вместе с тремя сослуживцами. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    СМИ сообщают, что погибший проживал в Ишимбайском районе Республики Башкортостан.

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