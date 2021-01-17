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Российский сухогруз затонул у побережья Турции

Российский сухогруз затонул у побережья Турции В Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.
В регионе
17 января 2021 г. 15:09
Российский сухогруз затонул у побережья Турции

В Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

"В районе Инкуму нашей провинции затонуло сухогрузное судно с российским флагом. Мы начинам спасательную операцию по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках", - приводит его слова агентство.

По словам губернатора, сведений о погибших пока нет. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

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