Российский сухогруз затонул у побережья Турции

В Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

В Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

"В районе Инкуму нашей провинции затонуло сухогрузное судно с российским флагом. Мы начинам спасательную операцию по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках", - приводит его слова агентство.

По словам губернатора, сведений о погибших пока нет. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.