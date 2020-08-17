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Российский Су-27 перехватил самолеты из США и Великобритании над Черным морем

Российский Су-27 перехватил самолеты из США и Великобритании над Черным морем Российские РЛС засекли в воздухе над нейтральными водами Черного моря три цели, приближающиеся к госгранице России
В регионе
17 августа 2020 г. 17:58
Российский Су-27 перехватил самолеты из США и Великобритании над Черным морем

Российский истребитель-перехватчик Су-27 был поднят в понедельник в воздух в связи с приближением к границе РФ над Черным морем стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолета-разведчика R-1 Sentinel ВВС Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным военных, 17 августа российские РЛС засекли в воздухе над нейтральными водами Черного моря три цели, приближающиеся к госгранице России. Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании", - сообщили в НЦУО.

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