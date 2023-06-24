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Российский союз туриндустрии: Отели не будут отменять брони опоздавших туристов

Российский союз туриндустрии: Отели не будут отменять брони опоздавших туристов Российские отели не будут аннулировать брони туристов, которые не смогут прибыть вовремя.
В регионе
24 июня 2023 г. 16:49
Российский союз туриндустрии: Отели не будут отменять брони опоздавших туристов

Российские отели не будут аннулировать брони туристов, которые не смогут прибыть вовремя.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По ее данным, отели вернут денежные средства за неиспользованные дни и в случае отмены бронирования.

В РСТ утверждают, что большинство туристов рассчитывают, что их запланированный отдых состоится. Туроператоры также не наблюдают массовых аннуляций туров. Принимаются оперативные меры для защиты прав и интересов туристов.

"Туристы также могут воспользоваться опцией переноса дат поездки, по этим обращениям также будут приниматься гибкие решения. Если все-таки туристы примут решение отменить поездку, отели вернут денежные средства в полном объеме", - сообщил РСТ.

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