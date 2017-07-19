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    Российский Совфед ратифицировал соглашение о группировке войск с Арменией

    Совет Федерации ратифицировал соглашение c Арменией об Объединенной группировке войск вооруженных сил двух стран

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Совет Федерации ратифицировал соглашение c Арменией об Объединенной группировке войск вооруженных сил двух стран, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности", - говорится в пояснительных материалах к документу.

    В состав группировки войдут органы управления и войска вооруженных сил сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии.

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