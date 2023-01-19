Российский шпион или украинский герой - загадочная смерть Дениса Киреева

Украинская разведка узнала о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о вторжении от финансиста Дениса Киреева, который участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля, а в начале марта погиб в Киеве при загадочных обстоятельствах.

Украинская разведка узнала о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о вторжении от финансиста Дениса Киреева, который участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля, а в начале марта погиб в Киеве при загадочных обстоятельствах. Но уже через несколько дней после убийства Киреева похоронили с государственными почестями, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за "защиту государственного суверенитета".

Как передает Report , американское издание The Wall Street Journal подготовило статью о Д.Кирееве.

До февраля прошлого года Киреев был известен как банкир: он работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в "Ощадбанке". В феврале он неожиданно для многих оказался в украинской делегации в ходе переговоров с Россией. 5 марта стало известно о его гибели при задержании Службой безопасности Украины (СБУ).

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что его заподозрили в госизмене. Однако Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Киреев был его сотрудником и погиб при выполнении "специального задания".

В своей статье The Wall Steet Journal рассказывает, как Киреев попал в ГУР. Весной 2021 руководитель спецслужбы Кирилл Буданов вызвал финансиста в штаб украинской военной разведки. Он обратился к нему с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты.

"У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции. У него был контакт со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми", — объяснил Буданов в интервью WSJ.

Киреев согласился на это предложение. Как пишет WSJ, он стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.

"Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах", — отметил Буданов.

По его словам, когда осенью 2021 года разведслужбы США начали предупреждать Украину о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников о готовящемся вторжении и первым в Украине забил тревогу.

Накануне ввода российских войск в Украину, 23 февраля, Киреев передал свежие разведданные Буданову. Из них следовало, что рано утром президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Киреев знал также и одну из главных целей первой атаки России, пишет газета.

Издание напоминает, что 8 утра 24 февраля российские военные вертолеты высадили военный десант в аэропорту «Антонов» под Киевом. По словам Буданова, именно благодаря полученной им от Киреева информации удалось перебросить к аэродрому дополнительные силы. После ожесточенных боев аэродром стало невозможно использовать как плацдарм для наступления на Киев.

"Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", — сказал Буданов.

После того, как российский блицкриг на Киев был сорван, Буданов попросил Киреева принять участие в российско-украинских переговорах, которые прошли в конце февраля-начале марта в Беларуси.

Киреев понимал, что ему будет рискованно участвовать в переговорах, потому что станет очевидна его связь с украинскими спецслужбами. Но несмотря на это он согласился.

Денис Киреев (второй слева) в ходе переговоров в Беларуси между делегациями Украины и России 28 февраля.

Буданов рассказал, что перед вторым раундом переговоров в Беларуси, в ночь на 3 марта, Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и передали, что он просит о личной встрече. В день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста.

Возле Софийского собора в центре Киева несколько микроавтобусов с агентами СБУ перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Примерно через полтора часа сотрудники военной полиции были вызваны к месту обнаружения тела Киреева.

Государственное бюро расследований Украины, которое занимается подобными убийствами, отказалось от комментариев.

WSJ напоминает, что в июле Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и уволил или привлек к ответственности десятки генералов ведомства за их вероятную роль в содействии российскому вторжению.