О нас

Российский шпион или украинский герой - загадочная смерть Дениса Киреева

Российский шпион или украинский герой - загадочная смерть Дениса Киреева Украинская разведка узнала о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о вторжении от финансиста Дениса Киреева, который участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля, а в начале марта погиб в Киеве при загадочных обстоятельствах.
В регионе
19 января 2023 г. 09:00
Российский шпион или украинский герой - загадочная смерть Дениса Киреева

Украинская разведка узнала о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о вторжении от финансиста Дениса Киреева, который участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля, а в начале марта погиб в Киеве при загадочных обстоятельствах. Но уже через несколько дней после убийства Киреева похоронили с государственными почестями, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за "защиту государственного суверенитета".

Как передает Report, американское издание The Wall Street Journal подготовило статью о Д.Кирееве.

До февраля прошлого года Киреев был известен как банкир: он работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в "Ощадбанке". В феврале он неожиданно для многих оказался в украинской делегации в ходе переговоров с Россией. 5 марта стало известно о его гибели при задержании Службой безопасности Украины (СБУ).

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что его заподозрили в госизмене. Однако Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Киреев был его сотрудником и погиб при выполнении "специального задания".

В своей статье The Wall Steet Journal рассказывает, как Киреев попал в ГУР. Весной 2021 руководитель спецслужбы Кирилл Буданов вызвал финансиста в штаб украинской военной разведки. Он обратился к нему с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты.

"У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции. У него был контакт со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми", — объяснил Буданов в интервью WSJ.

Киреев согласился на это предложение. Как пишет WSJ, он стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.

"Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах", — отметил Буданов.

По его словам, когда осенью 2021 года разведслужбы США начали предупреждать Украину о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников о готовящемся вторжении и первым в Украине забил тревогу.

Накануне ввода российских войск в Украину, 23 февраля, Киреев передал свежие разведданные Буданову. Из них следовало, что рано утром президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Киреев знал также и одну из главных целей первой атаки России, пишет газета.

Издание напоминает, что 8 утра 24 февраля российские военные вертолеты высадили военный десант в аэропорту «Антонов» под Киевом. По словам Буданова, именно благодаря полученной им от Киреева информации удалось перебросить к аэродрому дополнительные силы. После ожесточенных боев аэродром стало невозможно использовать как плацдарм для наступления на Киев.

"Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", — сказал Буданов.

После того, как российский блицкриг на Киев был сорван, Буданов попросил Киреева принять участие в российско-украинских переговорах, которые прошли в конце февраля-начале марта в Беларуси.

Киреев понимал, что ему будет рискованно участвовать в переговорах, потому что станет очевидна его связь с украинскими спецслужбами. Но несмотря на это он согласился.

Денис Киреев (второй слева) в ходе переговоров в Беларуси между делегациями Украины и России 28 февраля.
Денис Киреев (второй слева) в ходе переговоров в Беларуси между делегациями Украины и России 28 февраля.

Буданов рассказал, что перед вторым раундом переговоров в Беларуси, в ночь на 3 марта, Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и передали, что он просит о личной встрече. В день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста.

Возле Софийского собора в центре Киева несколько микроавтобусов с агентами СБУ перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Примерно через полтора часа сотрудники военной полиции были вызваны к месту обнаружения тела Киреева.

Государственное бюро расследований Украины, которое занимается подобными убийствами, отказалось от комментариев.

WSJ напоминает, что в июле Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и уволил или привлек к ответственности десятки генералов ведомства за их вероятную роль в содействии российскому вторжению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya casusu, yoxsa Ukrayna qəhrəmanı? Denis Kireyevin qəribə ölümü

Самое читаемое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
12 января 2023 г. 10:54
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Телеканал TRT World посвятил репортаж акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын
Телеканал TRT World посвятил репортаж акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын
12 января 2023 г. 19:38
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
ФотоВ Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
12 января 2023 г. 16:28
Названо количество новых рабочих мест в Нахчыване
Названо количество новых рабочих мест в Нахчыване
12 января 2023 г. 18:19
Директор Агдамского музыкального колледжа задержан за взяточничество
Директор Агдамского музыкального колледжа задержан за взяточничество
12 января 2023 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi