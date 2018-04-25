Российский сенатор пригрозил выходом страны из Совета Европы

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Совету Европы необходимо серьезно задуматься о налаживании отношений с Россией, считает сенатор Алексей Пушков. "ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой", - написал парламентарий в twitter, передает Report.

В 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию основных полномочий из-за событий на Украине и Крыме. С тех пор Москва не направляет документы для аккредитации на сессии ассамблеи, а с конца лета прошлого года приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий делегации.

Кроме того, российские власти изучают возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).