Российский самолет задержан в Казахстане

Задержание судна авиакомпании Volga Dnepr Airlines прокомментировали в Комитете государственных доходов.

Задержание судна авиакомпании Volga Dnepr Airlines прокомментировали в Комитете государственных доходов.

Как передает Report, об этом сообщает Tengrinews.kz.

26 июня в 13.40 в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев произвело посадку воздушное судно за номером RA-82074, осуществляющее коммерческий рейс Урумчи-Нур-Султан-Москва.

"Наземной службой аэропорта незамедлительно были уведомлены сотрудники таможенного поста "Ауежай Астана". Однако экипажем судна и их представителем своевременно не были представлены таможенные документы, сведения для совершения таможенных операций в установленные сроки. Поэтому в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по статье 538 "Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений". Она предусматривает штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей", - заявили в ведомстве.

В комитете также отметили, что в соответствии с таможенным законодательством перевозчик в течение трех часов рабочего времени таможенного органа с момента уведомления о прибытии обязан заполнить таможенную декларацию на транспортное средство.