Российский самолет поразил в Сирии здание, где находились турецкие военнослужащие - погибли 3, ранены 11 человек

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В сирийском регионе Эль-Баб российский военный самолет нанес непреднамеренный авиаудар по зданию, где находились турецкие военнослужащие.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, информацию распространили Вооруженные силы Турции.

В результате инцидента, произошедшего сегодня утром в 09:40 по бакинскому времени, трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения.

Отмечается, что российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки ИГ случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

В информации подчеркивается, что российская сторона принесла свои извинения.

Сообщается также, что Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия.

Президент России Владимир Путин по телефону выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.